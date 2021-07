Olimpiadi Tokyo: Federica Pellegrini settima nella sua ultima finale dei 200 sl (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'azzurra è finora l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'azzurra è finora l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpichestessa distanza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - chiarandreella : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… - aylaf__ : RT @Eurosport_IT: Non basta un buon Fabio Fognini, ai quarti passa Medvedev ??????? ?? -