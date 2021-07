Olimpiadi Tokyo, Federica Pellegrini: “Finisce qui, ho nuotato con il sorriso ed è stato un bel viaggio. Il futuro? Ho tantissime cose da fare” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Oggi sono molto contenta, è stata la finale più serena che io abbia mai vissuto. Sono contenta del percorso, del viaggio che abbiamo fatto in questi anni io e il mio staff. Abbiamo fatto davvero tutto il possibile, e per un atleta è la cosa che conta di più”. Sono state queste le parole di Federica Pellegrini, la “Divina”, al termine della sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero, alle Olimpiadi di Tokyo 2020: ha fatto il settimo tempo (1’55’’91) ma è stato il suo miglior risultato della stagione. Tutto questo però, adesso passa in secondo piano perché adesso è finalmente pronta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Oggi sono molto contenta, è stata la finale più serena che io abbia mai vissuto. Sono contenta del percorso, delche abbiamo fatto in questi anni io e il mio staff. Abbiamo fatto davvero tutto il possibile, e per un atleta è la cosa che conta di più”. Sono state queste le parole di, la “Divina”, al termine della sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero, alledi2020: ha fatto il settimo tempo (1’55’’91) ma èil suo miglior risultato della stagione. Tutto questo però, adesso passa in secondo piano perché adesso è finalmente pronta a ...

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ora è ufficiale: Simone Biles non parteciperà neanche al concorso generale di ginnastica individuale in programma doma… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO, CRONO MASCHILE: FILIPPO GANNA QUINTO ORO ALLO SLOVENO ROGLIC, SUL PODIO DUMOULIN E DENNIS #Sky… -