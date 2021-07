Olimpiadi Tokyo, è finale per gli azzurri della sciabola maschile. Battuta l’Ungheria di Szilagyi, sulla pedana anche Aldo Montano (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia giocherà la finale della sciabola maschile a squadre ai Giochi di Tokyo. Gli azzurri hanno compiuto quella che può essere definita una vera e propria impresa, battendo in semifinale l’Ungheria del tre volte campione olimpico Aron Szilagyi per 45 a 43 completando una rimonta mozzafiato. La sfida per la medaglia d’oro sarà contro la Corea del Sud alle ore 12.30 del 28 luglio. Oltre a Luca Curatoli, Enrico Berré e Luigi Samele, in pedana è sceso anche Aldo Montano, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia giocherà laa squadre ai Giochi di. Glihanno compiuto quella che può essere definita una vera e propria impresa, battendo in semidel tre volte campione olimpico Aronper 45 a 43 completando una rimonta mozzafiato. La sfida per la medaglia d’oro sarà contro la Corea del Sud alle ore 12.30 del 28 luglio. Oltre a Luca Curatoli, Enrico Berré e Luigi Samele, inè sceso, ...

