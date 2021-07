Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: niente da fare per Fognini e Giorgi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si concluderà senza podio l’evento a cinque cerchi dell’Italia del tennis. Questa notte, infatti, hanno dovuto lasciare le Olimpiadi di Tokyo 2020 sia Fabio Fognini sia Camila Giorgi, ultimi due atleti azzurri rimasti in gara. Encomiabile (come al solito quando si tratta di difendere i colori italiani) la prova del ligure. Alla fine però ad andare ai quarti di finale sarà il russo Medvedev dopo una durissima lotta di tre set. Per la marchigiana, invece, sfuma addirittura la semifinale, sconfitta in due set dall’ucraina Svitolina. Fabio getta il cuore contro l’ostacolo ma purtroppo non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si concluderà senza podio l’evento a cinque cerchi dell’Italia del. Questa notte, infatti, hanno dovuto lasciare ledisia Fabiosia Camila, ultimi due atleti azzurri rimasti in gara. Encomiabile (come al solito quando si tratta di difendere i colori italiani) la prova del ligure. Alla fine però ad andare ai quarti di finale sarà il russo Medvedev dopo una durissima lotta di tre set. Per la marchigiana, invece, sfuma addirittura la semifinale, sconfitta in due set dall’ucraina Svitolina. Fabio getta il cuore contro l’ostacolo ma purtroppo non ...

