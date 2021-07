Olimpiadi Tokyo 2020: italiani in gara oggi, mercoledì 28 luglio. Canottaggio e Burdisso di bronzo. Sesto il cosentino Tocci, scherma in finale (12.30) (Di mercoledì 28 luglio 2021) TUFFI. Niente da fare per il cosentino Giovanni Tocci nella gara del trampolino da 3 metri. In coppia Con Lorenzo Marsaglia ha ottenuto il punteggio di 388.05. Medaglia d'oro per i cinesi Zongyuan Wang... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) TUFFI. Niente da fare per ilGiovanninelladel trampolino da 3 metri. In coppia Con Lorenzo Marsaglia ha ottenuto il punteggio di 388.05. Medaglia d'oro per i cinesi Zongyuan Wang...

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - darioderrico : RT @Eurosport_IT: ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ????????????? #Hom… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… -