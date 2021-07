Olimpiadi Tokyo 2020 | italiani in gara domani | giovedì 29 luglio | golf | volley | tanto nuoto e Vanessa Ferrari

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - angiuoniluigi : RT @Corriere: Simone Biles sbaglia il volteggio e si ritira: «Dèmoni nella testa, devo pensare al... - angiuoniluigi : RT @repubblica: Olimpiadi, Dell’Aquila: “Il vaccino mi ha regalato due sogni: la libertà e l’oro a Tokyo' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Trionfa l'americana Katie Ledecky, al primo titolo a, sesto in tre, autrice di 15'37"34, sulla connazionale Erica Sullivan 15'41"41, il bronzo è della tedesca Sarah Kohler in 15'42"91,...... che salutaconsapevole di aver giocato un ottimo torneo. 05.44 La Svitolina in semifinale ... sfida valevole per i quarti di finale delledi Tennis. Il percorso della Giorgi ha ...Si chiudono con un buon decimo posto nella cronometro le Olimpiadi di Tokyo per Elisa Longo Borghini, che torna a casa con la medaglia di bronzo (nella prova in linea di domenica) e con una top ten in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude dunque questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata olimpica; le statistiche ufficiali par ...