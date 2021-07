Olimpiadi | risultati live Pellegrini settima nell' ultima finale Burdisso bronzo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nottata agrodolce per l' Italia alledi Tokyo 2020 : il bottino recita 2 medaglie più una virtuale già messa in carniere da Irma Testaa boxe femminile, evento mai successo per le ...

...ora posso rilassarmi" Federico Burdisso vince la medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle... Non è stato uno dei miei miglioria livello di tempo, ma in queste finali conta mettere ...Nottata agrodolce per l' Italia alledi Tokyo 2020 : il bottino recita 2 medaglie più una virtuale già messa in carniere da Irma Testa nella boxe femminile, evento mai successo per le azzurre. Pesano però le delusioni in vasca ...Olimpiadi di Tokyo 2020, l'addio al nuoto di Federica Pellegrini: come è andata l'ultima finale della nuotatrice italiana? VIDEO ...Burdisso nel nuoto e il quattro senza nel canottaggio. Settima Pellegrini nella sua gara, flop Quadarella. Tennis: fuori Fognini e Giorgi ...