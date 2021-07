Olimpiadi | Pellegrini settima nei 200 stile | ' E' stato tutto bello'

Advertising

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - Gazzetta_it : FEDERICA, SEI DIVINA ?????? Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia ed entra nella leggenda: si qualific… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - giovastro73 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - BonoraGabriella : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Pellegrini settima nell'ultima 200 sl a #Tokyo2020: 'E' stato un bel viaggio, me la sono goduta'. Lascia e pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pellegrini

: "E' stato un bel viaggio, grazie a tutti" " E' stato un bel viaggio. Mi sono goduta la finale dall'inizio alla fine - le parole dellaa RaiSport dopo la gara - tra qualche ...Federicaha chiuso in 1'55''91 , distante 2"41 dall'australiana."The last dance, baby" ha scritto Federica Pellegrini prima di quella che è stata la sua ultima gara internazionale. Nella sua quinta partecipazione all'Olimpiade - record per una donna nella ..."Ho dato tanto a questo sport e da questo sport ho preso tanto, il meglio". Record e primati di una campionessa straordinaria ...