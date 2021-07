Olimpiadi | Pellegrini | ' mentre nuotavo avevo il sorriso e ora ho tantissime cose da fare'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Hodaadesso". Così Federicadopo la finale dei 200 stile libero, la sua gara. La campionessa azzurra dice addio al nuoto a livello internazionale con la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. ", anche se non si vedeva,il. Quando ho toccato ho detto: bene adesso è finito tutto. Lascio una squadra che non è mai stata così forte. Da giovane dicevo che a 24 anni avrei smesso, poi a 28, invece ne sono passati altre cinque...", racconta la ...

Ci sono ancora tante staffette, femminili e miste, nelle quali lasarà chiamata a fare la sua parte e, chissà, magari a centrare un'altra medaglia per chiudere in gloria. La Divina A ...Dieta, cosa mangia Federicaper essere sempre in forma Federica: 'È stato un bel viaggio, me la sono goduta'. E si commuove Poi arriva il momento dei ringraziamenti. E il nodo ...m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizione. Continua una leggera progressione della Ledecky, quanto basta per mantenere il suo margine. Siamo vicino ai 1.000-1.200, Simona Quadarella ...Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Ho tantissime cose da fare adesso". Così Federica Pellegrini dopo la finale dei 200 stile libero, la sua gara. La campionessa azzurra dice addio al nuoto a livello intern ...