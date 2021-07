Olimpiadi | pagelle Italia 28 luglio | virus | occasioni perse e promesse di futuro

(Di mercoledì 28 luglio 2021)TOKYO 28Nazionalebasket, 7: gli azzurri giocano alla pari con l’Australia infarcita di esperti giocatori NBA e tra le candidate ad un posto sul podio. Un match affrontato senza timori e perso solo di misura, in primis a causa della maggiore incisività degli oceanici nei rimbalzi d’attacco. L’obiettivo dei quarti di finale resta vivo, ma quello con la Nigeria si annuncia come un vero e proprio spareggio. Irma Testa, 8: continua a dominare ed è già sicura di tornare a casa con una medaglia. Ma non può bastarle, perché tecnicamente la campana è la migliore della ...

La Pantera cresce pian piano di condizione in queste, sta iniziando a carburare: 22 punti e cattiveria agonistica fondamentale contro un avversario mai domo. ALESSANDRO MICHIELETTO: 7. Dopo ...NICO MANNION VOTO 8,5: 21 punti, quasi immarcabile da due (8/10 da dentro l'area) e sette assist contro una sola palla persa. Partita a dir poco sensazionale di un giovane che non teme alcun ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 28 LUGLIO Nazionale Italia basket, 7: gli azzurri giocano alla pari con l'Australia infarcita di esperti giocatori NBA e tra le candidate ad un posto sul podio. Un match ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL'ITALIA LE PAGELLE DEGLI AZZURRI 14.55 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon ...