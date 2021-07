Olimpiadi: nuoto, Pellegrini non farà i 100 stile libero, ma sì alla staffetta 4x200 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Federica Pellegrini non sarà al via nei 100 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, invece, sarà in gara nella staffetta 4x200 stile libero. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Federicanon sarà al via nei 100 metriai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, invece, sarà in gara nella

