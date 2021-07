Olimpiadi | nuoto | Italia quinta nella staffetta 4x200 sl | oro alla Gran Bretagna

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - FINOfficial_ : ???????? ?????????? ???????????? Dopo le batterie aveva promesso “il cambio di marcia”, sfida accettata, con se stessa e con il cr… - fanpage : Federica Pellegrini scrive ancora una volta il suo nome nella storia del nuoto e nello sport alle Olimpiadi di Toky… - CL16isart : RT @Corriere: La Divina e l’addio al nuoto: «Il futuro? Ho tantissime cose da fare. Giunta il mio com... - Corriere : La Divina e l’addio al nuoto: «Il futuro? Ho tantissime cose da fare. Giunta il mio com... -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nuoto

Non è bastata l'ennesima prestazione d'orgoglio. chiude lontana dal podio i suoi ultimi 200 metri olimpici, nonostante un'importante sforbiciata al cronometro rispetto alle ultime volte che aveva ...La Divina , unica atleta della storia a centrare la finale a cinque cerchi in cinque edizioni diverse delle(per comprendersi: al maschile ci è riuscito solo Michael Phelps nei 200 farfalla)...Lo ha detto Federica Pellegrini dopo il settimo posto nella finale olimpica dei 200 stile, la quinta in cinque olimpiadi. “E’ la mia ultima ... Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni”, ha concluso la ...Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) – L’Italia chiude al quinto posto una bella gara della staffetta 4×200 stile libero maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli ...