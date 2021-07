Olimpiadi, le medaglie degli italiani in diretta: tutti i risultati di oggi a Tokyo 2020 (Di mercoledì 28 luglio 2021) DaFederica Pellegrini alla sua quinta finale a Irma Testa: i risultati delle gare di oggi, mercoledì 28 luglio, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Leggi su corriere (Di mercoledì 28 luglio 2021) DaFederica Pellegrini alla sua quinta finale a Irma Testa: idelle gare di, mercoledì 28 luglio, e leatletiche gareggiano alledi

Advertising

Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - Eurosport_IT : 9? medaglie in 3? giorni! ???? Quinti per numero totale di medaglie, sempre in Top 10... e sempre davanti alla Franc… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Italia argento nella 4x100 stile libero. Martinenghi è bronzo nei 100 rana. Malagò: 'Medaglie pesantiss… - Corriere : Lasta dance, Pellegrini in vasca alle 3,40. Primo italiano positivo al Covid: ma il canottaggio è bronzo - flamanc24 : RT @Corriere: Lasta dance, Pellegrini in vasca alle 3,40. Primo italiano positivo al Covid: ma il ca... -