Olimpiadi: Jacobs, 'voglio la finale dei 100 metri, è un obiettivo alla mia portata' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - “È un obiettivo difficile, certo, ma obiettivamente alla mia portata. È quello che voglio, che mi sono fissato come traguardo stagionale". Il primatista italiano Marcell Jacobs punta alla finale dei 100 metri, la gara regina del programma olimpico di Tokyo. "È vero, siamo in tanti a correre per la finale -dice lo sprinter azzurro- gli statunitensi Bromell, Baker e Kerley, anche se di solito statisticamente un americano si perde per strada; i sudafricani Simbine e Leotlela; il canadese De Grasse, che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - “È undifficile, certo, ma obiettivamentemia. È quello che, che mi sono fissato come traguardo stagionale". Il primatista italiano Marcellpuntadei 100, la gara regina del programma olimpico di Tokyo. "È vero, siamo in tanti a correre per la-dice lo sprinter azzurro- gli statunitensi Bromell, Baker e Kerley, anche se di solito statisticamente un americano si perde per strada; i sudafricani Simbine e Leotlela; il canadese De Grasse, che non ...

