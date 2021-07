Olimpiadi: Italia tra la maledizione dell’oro, il possibile record di podi e un medagliere di rincalzo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aspettando Godot, ovvero una medaglia d’oro che non arriva mai. Sabato 24 luglio Vito Dell’Aquila aveva regalato all’Italia quello che, sinora, rimane l’unico trionfo azzurro alle Olimpiadi di Tokyo. Per adesso il bottino conta 1 oro, 6 argenti, 8 bronzi: i numeri inequivocabili raccontano di una sproporzione evidente. In estrema sintesi: in Giappone stiamo ammirando forse l’Italia migliore degli ultimi due decenni in termini di competitività a 360°, ma di sicuro non vincente. Poche, pochissime nazioni vantano un eclettismo come quello azzurro. Sin qui il Bel Paese ha già collezionato medaglie da ben otto sport differenti, nove se contiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Aspettando Godot, ovvero una medaglia d’oro che non arriva mai. Sabato 24 luglio Vito Dell’Aquila aveva regalato all’quello che, sinora, rimane l’unico trionfo azzurro alledi Tokyo. Per adesso il bottino conta 1 oro, 6 argenti, 8 bronzi: i numeri inequivocabili raccontano di una sproporzione evidente. In estrema sintesi: in Giappone stiamo ammirando forse l’migliore degli ultimi due decenni in termini di competitività a 360°, ma di sicuro non vincente. Poche, pochissime nazioni vantano un eclettismo come quello azzurro. Sin qui il Bel Paese ha già collezionato medaglie da ben otto sport differenti, nove se contiamo ...

