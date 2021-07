Olimpiadi | il ritiro di Biles preoccupa le tv americane

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella giornata di ieri, il Comitato Olimpico Russo ha scioccato il mondo, strappando alla corazzata Stati Uniti, campionesse dal 2008, la medaglia d’oro nella prova a squadre femminile di ginnastica artistica. Uno dei fattori del successo è stato sicuramente la gara sotto tono della stella Simone, che dopo una prova non eccezionale al volteggio L'articolo

Advertising

Corriere : Biles si ritira anche dalla finale individuale. La squadra: «Deve concentrarsi sulla salute mentale» - parkchaethebae : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - Michell26617856 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - Stefanomiu7 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… - Domenico1oo777 : RT @Cinguetterai: Il ritiro dalle Olimpiadi e la commozione di Federica Pellegrini, la Divina. Grazie Fede! (Intervista di Elisabetta Capo… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi ritiro

La vera sorpresa è stata vederla ai nastri di partenza delle, Simone Biles. Non la ...sito web Ginnasticando in un articolo datato 21 marzo 2019 e intitolato "Simone Biles annuncia il?"...... una adolescente che dine disputerà almeno altre 4, solo perché ha fallito una ... Quanto ti sorprende ilda Tokyo di Simone Biles, forse la più forte ginnasta di tutti i tempi? All'...E’ incominciato mercoledì scorso il ritiro precampionato dell’Aurora Pro Patria di Busto Arsizio, prestigiosa società lombarda che milita nel campionato di serie C ormai da diverse stagioni e che è pr ...Simon Biles si è ritirata da un'altra gara, l'Italia si è assicurata una storica medaglia nel pugilato femminile, il Turkmenistan ha vinto la sua prima medaglia olimpica ...