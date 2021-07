Olimpiadi | il calendario di oggi e gli italiani in gara | chi vedere il 28 e 29 Luglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Quinta giornata di gare per ledi Tokyo 2021, che grazie agli atletici stanno regalando grandissime emozioni. Una su tutte la straordinariadi Federica Pellegrini: la Divina è riuscita nell’impresa di conquistare la quinta finale olimpica nei 200 metri stile libero conquistando poi la 7° posizione. Una grande soddisfazione per Federica, che ha raccontato di aver nuotato con il sorriso ed essere felice per questa sua ultima olimpiade. LEGGI ANCHE:>> Stasera in tv,su Rai 2: cosa vedremo. Ma la mattinata del 28è stata attraversata anche da 4 ...

La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato di 180 medaglie, e un futuro che la vedrà ancora protagonista, magari in altri campi ...