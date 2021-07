Olimpiadi – I risultati, i verdetti e i quarti: Francia imbarazzante, fuori Germania e Argentina! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa la fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021 di calcio, si sono registrati risultati e verdetti veramente clamorosi. Il solito Richarlison trascina il Brasile, successo 1-3 contro l’Arabia Saudita e primo posto del Girone. La Germania è fuori, impresa della Costa d’Avorio che ha strappato un pareggio preziosissimo. La Corea del Sud può essere considerata una seria candidata, 6-0 il risultato contro l’Honduras. Il secondo posto del Girone B è stato conquistato dalla Nuova Zelanda dopo il pareggio contro la Romania. Anche l’Argentina è fuori, alla Spagna basta un pareggio ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa la fase a gironi delledi Tokyo 2021 di calcio, si sono registrativeramente clamorosi. Il solito Richarlison trascina il Brasile, successo 1-3 contro l’Arabia Saudita e primo posto del Girone. La, impresa della Costa d’Avorio che ha strappato un pareggio preziosissimo. La Corea del Sud può essere considerata una seria candidata, 6-0 il risultato contro l’Honduras. Il secondo posto del Girone B è stato conquistato dalla Nuova Zelanda dopo il pareggio contro la Romania. Anche l’Argentina è, alla Spagna basta un pareggio ...

Advertising

Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - SkyTG24 : Olimpiadi Tokyo 2020, Pellegrini in finale 200 stile libero: è record - SkyTG24 : Federica Pellegrini chiude la sua storia olimpica con un settimo posto nella finale dei 200 stile libero… - CalcioWeb : #Olimpiadi: tutti i risultati di oggi, i verdetti e gli accoppiamenti ai quarti di finale #Tokyo2021 - Fprime86 : RT @SkyTG24: L'Italia è medaglia d'argento a #Tokyo2020 nella prova a squadre di sciabola maschile. Nella finale per l'oro, gli azzurri Luc… -