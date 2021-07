Olimpiadi: Francia eliminata e battuta dal Giappone (0-4). Fuori anche l’Argentina, si qualifica la Spagna. Tutti i risultati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si chiude la fase a gironi per le Nazionali di calcio impegnate nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel gruppo A la grande sorpresa è l’eliminazione della Francia che ha perso 0-4 contro il Giappone. Va avanti il Messico che si qualifica da seconda del girone. Fuori anche l’Argentina, nel gruppo B si qualificano ai quarti di finale: Spagna ed Egitto. Queste squadre si vanno ad aggiungersi alle altre Nazionali: Brasile, Costa D’Avorio, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Ecco i risultati: Francia – ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si chiude la fase a gironi per le Nazionali di calcio impegnate nelledi Tokyo 2020. Nel gruppo A la grande sorpresa è l’eliminazione dellache ha perso 0-4 contro il. Va avanti il Messico che sida seconda del girone., nel gruppo B sino ai quarti di finale:ed Egitto. Queste squadre si vanno ad aggiungersi alle altre Nazionali: Brasile, Costa D’Avorio, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Ecco i– ...

