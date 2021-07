Olimpiadi | bronzo per il ' 4 senza' italiano tra Covid e tensioni

Advertising

Eurosport_IT : L'EMOZIONE DEL BRONZO! ???????? Rivivi la gara di Maria Centracchio: - sportface2016 : +++L'ITALIA DELLA SPADA FEMMINILE (FIAMINGO, ISOLA, NAVARRIA, SANTUCCIO) SI PRENDE IL BRONZO. UNDICESIMA MEDAGLIA I… - sportface2016 : +++MARIA CENTRACCHIO DI BRONZO NEL #JUDO -63KG: DECIMA MEDAGLIA ITALIANA ALLE #OLIMPIADI DI #TOKYO2020+++ #Olympics - marcoluci1 : RT @SkyTG24: #Tokyo2020 Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 farfalla ai #GiochiOlimpici: - hellovaldez : Comunque la gente che si lamenta perché 'prendiamo solo bronzo', SOLO??? ???? Non so se avete capito che sono le OLIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi bronzo

... primo caso di Covid tra gli Azzurri: il canottiere Rosetti positivo e sostituito prima della finale: è. Altri 6 atleti in isolamento Tennis, Camila Giorgi ai quarti: battuta Pliskova Il ...... che nei quarti ha superato la colombiana Yeni Marcela Arias: in caso di sconfitta saràper l'italiana, mentre in caso di vittoria la finale per l'oro si disputerà martedì 3 agosto.Storica medaglia nel nuoto per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021: Federico Burdisso conquista un bronzo nei 200 farfalla. Delude la Quadarella, solo ...Alle Olimpiadi di Tokyo il canottaggio porta alla causa dell'Italia il bronzo del quattro senza senior maschile di Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, i quali si mettono ...