Odyssey Neo G9 | il futuro del gaming secondo Samsung

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ecco primo monitorMini LED curvo al mondo con tecnologia QuantumMatrix di, per un esperienza unica, si chiamaNeo G9Electronics ha annunciato il lancio del suo monitorcurvo di ultimissima generazione,Neo G9, potenziato con la tecnologia Quantum Mini LED.Neo G9 arricchisce la serie, abilitando un salto di qualità nel mondo delgrazie alla tecnologia Quantum Matrix, supportata dal display Quantum Mini LED e dalla tecnologia Quantum HDR 2000 per un’esperienza di ...

Samsung Newsroom Italy

G9 è il nuovo monitor di punta del catalogo Samsung , destinato ai giocatori più esigenti. Primo display Quantum Mini LED curvo del settore, si tratta di un monitor con diagonale di ben 49"...2 condivisioni Condividi Tweet Francesco Notizie Relazionate Samsung Galaxy Watch 4 Rumor Samsung Android SamsungG9: monitor da 49' con Mini LED e 2.048 zone di controllo 13 27 Luglio ...Nel corso del prossimo anno l'azienda americana renderà disponibili i primi prodotti CPU e GPU basati sulle proprie architetture di prossima generazione: attesi grandi passi in avanti in termini di pr ...