Occhio alla penna! Veronica Gentili | Gemma Favia | Aida Nizar e le loro penne in tv

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Occorrerebbe per la penna, come si usa per ogni micidiale strumento, il porto d’armi” affermava il poeta e scrittore siciliano Gesualdo Bufalino. Tre fascinose protagoniste della tv contemporanea sembrano confermare questa citazione dell’autore di Comiso, visto che brandiscono lecome armi, scettri, baionette o forse semplicemente come “coperte di Linus” con tanto di tappo, punta e inchiostro. Non c’è inquadratura che non le ritragga con ilfedele strumento di scrittura: indicano monitor e ledwall, prendono appunti, forniscono una direzione al dibattito politico, puntano nuvole sulle mappe metereologiche, pungolano gli ...