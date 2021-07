Obbligo vaccinale, l’oro olimpico è contrario. Ma Repubblica lo nasconde (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zuppa di Porro. Ritorna il gionrnale unico del Virus. Pensiero unico. Per fortuna che a Cacciari consentono la prima sulla Stampa, in cui il filosofo sbertucciato da tutti dice una cosa smeplice: nessuno contro vaccino, ma una scelta è libera se consapevole. Vaglielo a spiegare a Gramellini. Brambilla, il giorno dopo, copia Gramellini, che evidetemente fa scuola: perchè ino pass non urlavano contro il lockdown. Sarebbe in effetti una bella contraddizione: ma non è vera. Basta vedere proprio Cacciari e Agamben contro lockdown. Vaia uno dei pochi dotati di buon senso: dobbiamo convincere, e su Astra Zeneca abbiamo disorientato. Repubblica e Stampa da orrore. Un bambino di 11 ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zuppa di Porro. Ritorna il gionrnale unico del Virus. Pensiero unico. Per fortuna che a Cacciari consentono la prima sulla Stampa, in cui il filosofo sbertucciato da tutti dice una cosa smeplice: nessuno contro vaccino, ma una scelta è libera se consapevole. Vaglielo a spiegare a Gramellini. Brambilla, il giorno dopo, copia Gramellini, che evidetemente fa scuola: perchè ino pass non urlavano contro il lockdown. Sarebbe in effetti una bella contraddizione: ma non è vera. Basta vedere proprio Cacciari e Agamben contro lockdown. Vaia uno dei pochi dotati di buon senso: dobbiamo convincere, e su Astra Zeneca abbiamo disorientato.e Stampa da orrore. Un bambino di 11 ...

renatobrunetta : Il #greenpass non equivale ad alcun obbligo vaccinale, ma all’obbligo dello Stato di proteggere i cittadini dalla p… - ItaliaViva : Sono per l'obbligo vaccinale almeno per il personale sanitario e scolastico. A chi dice che è contro la Costituzion… - Mov5Stelle : Non dobbiamo subordinare le riaperture all'obbligo vaccinale. ?? Ecco l’intervista realizzata da… - italianelcuore3 : @PSenaldi TI APPREZZAVO, MA ORA TE LO DICIAMO IN FACCIA! RISERVA L’OBBLIGO VACCINALE A TE SFESSO E TUTTA LE TUA FAM… - dievve : #Covid19 #Vaccini Filastrocche e fanta-scienza per spingere l’obbligo vaccinale -