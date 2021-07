Obbligo vaccinale, l’oro olimpico è contrario. Ma Repubblica lo nasconde (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:15 Ritorna il giornale unico del virus. Repubblica e Stampa da orrore: un bambino di 11 anni muore di Covid, scrivono. Ovviamente è falso: aveva una malattia purtroppo incurabile, che loro non raccontano. Ma dicono che un morto “con il Covid” è un morto “di Covid” e fanno ricadere la colpa sui genitori che non si erano vaccinati. E questo non è sciacallaggio? 03:00 E poi bellissima intervista al mitico oro olimpico Vito Dell’Acqua titolata: “Il vaccino mi ha regalato la libertà e l’oro”. E così pesano di convincere gli indecisi. Però alla terza riga l’atleta carabiniere dice: l’ho fatto ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:15 Ritorna il giornale unico del virus.e Stampa da orrore: un bambino di 11 anni muore di Covid, scrivono. Ovviamente è falso: aveva una malattia purtroppo incurabile, che loro non raccontano. Ma dicono che un morto “con il Covid” è un morto “di Covid” e fanno ricadere la colpa sui genitori che non si erano vaccinati. E questo non è sciacallaggio? 03:00 E poi bellissima intervista al mitico oroVito Dell’Acqua titolata: “Il vaccino mi ha regalato la libertà e”. E così pesano di convincere gli indecisi. Però alla terza riga l’atleta carabiniere dice: l’ho fatto ...

