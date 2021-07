Obbligo Vaccinale, il Pd Lo Appoggia: Alleato per La Riapertura Delle Scuole (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Partito Democratico esprime ufficialmente la propria approvazione dell’Obbligo Vaccinale per il personale scolastico. Manuela Ghizzoni, Rosa Maria Di Giorgi e Roberto Rampi, capigruppo rispettivamente nelle commissioni Cultura della Camera ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Partito Democratico esprime ufficialmente la propria approvazione dell’per il personale scolastico. Manuela Ghizzoni, Rosa Maria Di Giorgi e Roberto Rampi, capigruppo rispettivamente nelle commissioni Cultura della Camera ...

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - renatobrunetta : Il #greenpass non equivale ad alcun obbligo vaccinale, ma all’obbligo dello Stato di proteggere i cittadini dalla p… - HuffPostItalia : 'I no vax non sono più del 3%. Il 50% degli italiani vuole l'obbligo vaccinale': lo studio - dabos1973 : RT @catlatorre: Uno studio dell’Università Statale di Milano rivela che l'85% degli italiani è favorevole al vaccino, mentre solo il 3% è c… - ProDocente : Obbligo vaccinale docenti e ATA, Turi (Uil Scuola): “Basta con la gogna mediatica. Non si conoscono i dati. Numeri… -