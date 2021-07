Obbligo vaccinale docenti e Ata, Bianchi: “Valuteremo in base all’adesione su tutto il territorio” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il governo valuterà se introdurre l'Obbligo vaccinale o meno per il personale scolastico in base all'adesione su tutto il territorio nazionale, partendo dal fatto però che ci sono differenze regionali in alcuni casi eclatanti. Concetto ribadito dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il governo valuterà se introdurre l'o meno per il personale scolastico inall'adesione suilnazionale, partendo dal fatto però che ci sono differenze regionali in alcuni casi eclatanti. Concetto ribadito dal Ministro dell'Istruzione Patrizio. L'articolo .

Advertising

renatobrunetta : Il #greenpass non equivale ad alcun obbligo vaccinale, ma all’obbligo dello Stato di proteggere i cittadini dalla p… - ItaliaViva : Sono per l'obbligo vaccinale almeno per il personale sanitario e scolastico. A chi dice che è contro la Costituzion… - Mov5Stelle : Non dobbiamo subordinare le riaperture all'obbligo vaccinale. ?? Ecco l’intervista realizzata da… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Sull'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, il Governo valuterà se serve in base all'andamento delle somministrazioni ht… - RaiNews : Sull'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, il Governo valuterà se serve in base all'andamento delle somminist… -