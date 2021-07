Nuoto Olimpiadi Tokyo | Simona Quadarella | “Ad un certo punto mi sono mancate le energie Il virus mi ha fatto perdere tre chili”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Delusione perche nei suoi 1500 stile libero si è dovuta accontentare di un quinto posto nella finale delledi. Un risultato che sicuramente non può soddisfare la campionessa del mondo di Gwangju ma che ha una spiegazione ben precisa. Nella sua analisi della garaè lucida nell’ammettere che il calo fisico è stato evidente e decisivo: “C’ho provato fino a 900, 1000 metri poi ad unnon ho avuto più. Non voglio cercare scuse, ma un po’stata sfortunata, per la ...

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - FINOfficial_ : ???????? ?????????? ???????????? Dopo le batterie aveva promesso “il cambio di marcia”, sfida accettata, con se stessa e con il cr… - fanpage : Federica Pellegrini scrive ancora una volta il suo nome nella storia del nuoto e nello sport alle Olimpiadi di Toky… - fanpage : Una medaglia storica per l'Italia conquistata dal 19enne Federico Burdisso nei 200 farfalla!:… - alelovesteve_ : mi sono svegliata ora solo per vedere gli aggiornamenti sulle olimpiadi e sono felicissima dei due bronzi nel nuoto e nel canottaggio -

Trionfa l'americana Katie Ledecky, al primo titolo a Tokyo, sesto in tre, autrice di 15'37"34, sulla connazionale Erica Sullivan 15'41"41, il bronzo è della tedesca Sarah Kohler in 15'42"91,...5.41: La delusione riguarda la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella che non è riuscita ad andare oltre il quinto posto con un crollo inatteso nel finale. Esce di scena in semifinale ...Delusione per Simona Quadarella che nei suoi 1500 stile libero si è dovuta accontentare di un quinto posto nella finale delle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato che sicuramente non può soddisfare la cam ...Continua la corsa di Camila Giorgi a Tokyo 2020: sconfitta anche Karolina Pliskova. Ora sfida Elina Svitolina per sognare il podio ...