Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Alessandro Miressi e il sogno del podio nei 100 sl Servirà la perfezione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’obiettivo minimo è stato centrato e ora…, nella sua prima esperienza alle, c’è arrivato con alcuni punti di domanda e le prestazioni negli Europei 2021 di Budapest sono state importanti per infondere fiducia. Lui, prima dell’esperienza nelle acque magiare, faceva fatica a toccare la piastra in 47? nei 100 stile libero, pur avendo quel riferimento nelle braccia. La Duna Arena ha rappresentato un punto di volta e “Mire” è entrato in una nuova dimensione, più consapevole dei propri mezzi e supportato dal cronometro, portando il record italiano al crono di 47?45, cosa che a inizio di questa stagione sembrava un ...