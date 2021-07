Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Alberto Razzetti dopo le batterie: “Era importante passare il turno” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Moderata soddisfazione per Alberto Razzetti, nuotatore che ha ottenuto il pass per le semifinali nei 200 misti uomini a Tokyo 2020 registrando l’ottavo tempo complessivo con 1’57?46. L’azzurro seguito da Stefano Franceschi, malgrado qualche problema inaugurale con il dorso, è riuscito a rimontare ampiamente nella seconda parte, non andando molto lontano dal (suo) record italiano di 1’57?13. Una fatica iniziale di cui il nuotatore è perfettamente consapevole, come dimostrano le parole espresse dal protagonista stesso in fase di commento nel post-gara: “È andata Abbastanza bene – ha detto Razzetti – il dorso purtroppo, che è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Moderata soddisfazione per, nuotatore che ha ottenuto il pass per le semifinali nei 200 misti uomini a2020 registrando l’ottavo tempo complessivo con 1’57?46. L’azzurro seguito da Stefano Franceschi, malgrado qualche problema inaugurale con il dorso, è riuscito a rimontare ampiamente nella seconda parte, non andando molto lontano dal (suo) record italiano di 1’57?13. Una fatica iniziale di cui il nuotatore è perfettamente consapevole, come dimostrano le parole espresse dal protagonista stesso in fase di commento nel post-gara: “È andata Abbastanza bene – ha detto– il dorso purtroppo, che è ...

