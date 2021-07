Nuoto, Federica Pellegrini settima nell’ultimo 200 alle Olimpiadi. La Divina saluta, Titmus vince (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federica Pellegrini mette in vasca tutto il cuore che ha, nuota con leggerezza e spensieratezza, come se i suoi ultimi 200 stile libero alle Olimpiadi fossero un dono. La Divina, alla quinta finale a cinque cerchi sulla distanza prediletta, chiude al settimo posto col tempo di 1:55.91. La Campionessa del Mondo ha dato tutto quello che aveva, già raggiungere l’atto conclusivo si era rivelata una mezza impresa e oggi dalla corsia 1 ha disputato la sua onorevole prova. Da una fuoriclasse assoluta come la 32enne ci si aspetta sempre una magia imprevedibile, ma in terra giapponese era onestamente arduo pensare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)mette in vasca tutto il cuore che ha, nuota con leggerezza e spensieratezza, come se i suoi ultimi 200 stile liberofossero un dono. La, alla quinta finale a cinque cerchi sulla distanza prediletta, chiude al settimo posto col tempo di 1:55.91. La Campionessa del Mondo ha dato tutto quello che aveva, già raggiungere l’atto conclusivo si era rivelata una mezza impresa e oggi dalla corsia 1 ha disputato la sua onorevole prova. Da una fuoriclasse assoluta come la 32enne ci si aspetta sempre una magia imprevedibile, ma in terra giapponese era onestamente arduo pensare ...

