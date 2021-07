Novena a San Giovanni Maria Vianney per la protezione dei sacerdoti – 3° giorno (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con questa Novena al Santo Curato d’Ars, patrono dei presbiteri e dei parroci, chiediamo a Dio le grazie necessarie per il loro ministero Il Martirologio Romano ricorda il 4 agosto la memoria di San Giovanni Maria Vianney (Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 – Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859), sacerdote che “per oltre quarant’anni guidò in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con questaal Santo Curato d’Ars, patrono dei presbiteri e dei parroci, chiediamo a Dio le grazie necessarie per il loro ministero Il Martirologio Romano ricorda il 4 agosto la memoria di San(Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 – Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859), sacerdote che “per oltre quarant’anni guidò in L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

CiaoKarol : ???? POTENTE NOVENA A SAN LEOPOLDO MANDIC ???? ?? CHIEDI FAVORI PER LE PERSONE CHE SOFFRONO ?? - CiaoKarol : La ‘potente’ novena a San Leopoldo Mandic per tutti i malati. Oggi, 28 Luglio, è l’8° giorno di preghiera: Novena a… - TempoPreghiera : Nono giorno della novena a San Nazario e Celso - Emanuel72607325 : @OAccomando91 @mafaldina88 Sennò altro che incatenarsi, ca sadda purtà a San Gennaro cocc novena. - KattInForma : Novena a San Giovanni Maria Vianney per la protezione dei sacerdoti – 2° giorno -