‘Non vaccinato? Fott…’, bufera su osteria Milano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lui se la ride: “E’ da prenderli a bastonate e basta”. Ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’osteria Tasca, in zona Ticinese, a Milano, convinto sostenitore del Green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei vaccinato? Prego…puoi entrare. Non lo sei? Fottiti’. “Il messaggio è chiaro – dice Maze all’Adnkronos -. Se sei vaccinato vai dove ti pare, se non lo sei vai a casa e non rompi le palle gli altri. La sostanza è questa”. Quella di Maze è una provocazione “è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lui se la ride: “E’ da prenderli a bastonate e basta”. Ma sui social da 24 ore sta ricevendo attacchi e minacce senza fine. Erwan Maze, 50 anni, è il titolare dell’Tasca, in zona Ticinese, a, convinto sostenitore del Green pass, tanto da attaccare sulla vetrina del ristorante un cartello che lascia poco spazio all’immaginazione: “Tasca Covid Free. Sei? Prego…puoi entrare. Non lo sei? Fottiti’. “Il messaggio è chiaro – dice Maze all’Adnkronos -. Se seivai dove ti pare, se non lo sei vai a casa e non rompi le palle gli altri. La sostanza è questa”. Quella di Maze è una provocazione “è ...

borghi_claudio : @renatobrunetta Scusi Ministro, da quando essere non vaccinati equivale ad 'avere una malattia trasmissibile'? E da… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - taith : RT @Scacciavillani: Caro Ministro @robersperanza, sono stato completamente vaccinato 5 settimane fa, ma ancora non ho il Green Pass. In tu… - RovescioMed14 : @PeppeCentripeto @AieieBrazov3 @Giggi711 @corradoformigli Lei è convintamente confuso. L'attuale vaccino non proteg… -

