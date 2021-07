Non Ho Mai… 2 mantiene la magia della prima stagione marciando abilmente tra dolore e umorismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non Ho Mai… 2 si conferma una delle scommesse di Netflix più riuscite degli ultimi anni. Un teen drama decisamente poco ortodosso, capace di coinvolgere e far riflettere anche gli adulti, nonostante la sua ambientazione tra corridoi di un liceo californiano, triangoli romantici e i gli immancabili complessi adolescenziali – in questo caso di una deliziosa ragazza di origini indiane nata e cresciuta in California – che sono un po’ gli stessi per ogni generazione. Non Ho Mai… 2 riprende quasi esattamente da dove si era interrotta la prima stagione, con Devi Vishwakumar (una Maitreyi Ramakrishnan sempre più in stato di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non Ho2 si conferma una delle scommesse di Netflix più riuscite degli ultimi anni. Un teen drama decisamente poco ortodosso, capace di coinvolgere e far riflettere anche gli adulti, nonostante la sua ambientazione tra corridoi di un liceo californiano, triangoli romantici e i gli immancabili complessi adolescenziali – in questo caso di una deliziosa ragazza di origini indiane nata e cresciuta in California – che sono un po’ gli stessi per ogni generazione. Non Ho2 riprende quasi esattamente da dove si era interrotta la, con Devi Vishwakumar (una Maitreyi Ramakrishnan sempre più in stato di ...

