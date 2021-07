(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sono prigioniera di un paradosso. Insieme a oltre 900 volontari mi sono offerta di testare uncontro il Covid-19 che risponde al nome di. Sono stracarica di anticorpi, ma non avrò ile, anzi, figurerò tra coloro che hanno rifiutato il”: con queste parole, Flavia Palumbo denuncia il limbo in cui sembra essere precipitata, in compagnia di altri coraggiosi connazionali che, come lei, hanno prestato il proprio corpo alla scienza e che, al momento, risultano esclusi dalla certificazione verde. Nonostante l’andamento positivo dello studio, la Corte dei Conti ha deciso che ...

RT @HuffPostItalia: 'Noi, 'cavie umane' del vaccino ReiThera, immunizzati ma senza diritto al Green Pass'

Forse aspettano di vedere come va a finire a noi, povere cavie, che in linea di massima sopravviviamo con salute e soddisfazione, qualche rara volta schiattiamo per precedenti problemi.