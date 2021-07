Nocera Superiore, incendio a Cupa Belvedere (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato attivato il centro operativo comunale a Nocera Superiore per supportare le operazioni di emergenza legate allo spegnimento di un vasto incendio che sta interessando la zona montana alta di Cupa Belvedere. Sul posto, a coadiuvare l’intervento della Forestale e dei Vigili del Fuoco, il responsabile della Protezione Civile Comunale. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione” ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Cuofano in una nota. , In ausilio alle operazioni di spegnimento anche l’arrivo dell’elicottero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato attivato il centro operativo comunale aper supportare le operazioni di emergenza legate allo spegnimento di un vastoche sta interessando la zona montana alta di. Sul posto, a coadiuvare l’intervento della Forestale e dei Vigili del Fuoco, il responsabile della Protezione Civile Comunale. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione” ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Cuofano in una nota. , In ausilio alle operazioni di spegnimento anche l’arrivo dell’elicottero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

