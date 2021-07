No Vax muore a 34 anni dopo due settimane di terapia intensiva: “Ho sbagliato, dovevo fare il vaccino” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tornare indietro nel tempo per Matthew Keenan, un 34enne inglese, non è più possibile. Lui, dichiaratamente no vax, sul letto di ospedale quando è risultato positivo al virus e ha cercato con tutte le sue forze di vincere la battaglia, ha ammesso che se avesse potuto si sarebbe vaccinato. Un no vax pentito, per il quale non c’è stato nulla da fare perché il giovane dopo due settimane di terapia intensiva è morto a causa di alcune complicazioni legate al Covid. 34enne no vax La sua storia era stata raccontata sui social dall’infermiera Leanne Cheyne, che aveva spiegato come i pazienti “più gravi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tornare indietro nel tempo per Matthew Keenan, un 34enne inglese, non è più possibile. Lui, dichiaratamente no vax, sul letto di ospedale quando è risultato positivo al virus e ha cercato con tutte le sue forze di vincere la battaglia, ha ammesso che se avesse potuto si sarebbe vaccinato. Un no vax pentito, per il quale non c’è stato nulla daperché il giovaneduediè morto a causa di alcune complicazioni legate al Covid. 34enne no vax La sua storia era stata raccontata sui social dall’infermiera Leanne Cheyne, che aveva spiegato come i pazienti “più gravi sono ...

Advertising

Corriere : Palermo, muore per Covid a 11 anni. Musumeci: «Genitori no vax». Ma la madre lo smentisce - fanpage : Era contrario al vaccino ma quando si è trovato in punto di morte ha chiesto di farsi inoculare una dose del siero… - ilriformista : 'Adesso mi sono già prenotata per la prima dose. Dovete vaccinarvi per salvare i bambini e le persone fragili come… - infoitinterno : No-vax: «Questa non è una bufala», si pente ma è tardi: muore a 28 anni dopo aver rifiutato il vaccino - Il… - CorriereCitta : No Vax muore a 34 anni dopo due settimane di terapia intensiva: “Ho sbagliato, dovevo fare il vaccino” -