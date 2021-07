No Green pass, Paragone: «Ho denunciato Burioni. Cacciari ha messo la faccia sulla nostra battaglia» – Il video (Di mercoledì 28 luglio 2021) A urlare tra i presenti alla manifestazione no Green pass tenutasi oggi, 28 luglio, in Piazza del Popolo a Roma, è l’ex senatore M5S e leader di Italexit Gianluigi Paragone. «Farsi una tampone ogni 48 ore? Ma che cosa volete, che ai nostri ragazzi vengano due narici grandi come non so che cosa?» dice, definendo l’obbligo di certificazione verde «una para****ta pensata dal governo perché sanno bene che non possono arrivare a quello che vogliono e cioè l’obbligo vaccinale». A questo proposito l’elogio di Paragone va al filosofo e professore Massimo Cacciari, che poche ore fa si era dichiarato del tutto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) A urlare tra i presenti alla manifestazione notenutasi oggi, 28 luglio, in Piazza del Popolo a Roma, è l’ex senatore M5S e leader di Italexit Gianluigi. «Farsi una tampone ogni 48 ore? Ma che cosa volete, che ai nostri ragazzi vengano due narici grandi come non so che cosa?» dice, definendo l’obbligo di certificazione verde «una para****ta pensata dal governo perché sanno bene che non possono arrivare a quello che vogliono e cioè l’obbligo vaccinale». A questo proposito l’elogio diva al filosofo e professore Massimo, che poche ore fa si era dichiarato del tutto ...

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - interpreterpaul : @ashtroman_ @GiulioMarini2 @number229401056 @borghi_claudio @GPDP_IT il suo discorso è tanto chiaro quanto inconsis… - bludi_metilene : RT @Smartitina: È necessario ribadire il concetto: Se non ci sono i presupposti per un obbligo diretto (perchè il vaccino è sperimentale),… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: prossima settimana dl su scuola e trasporti. Il governo, prima la giustizia E' previsto per la settimana prossima il dl con cui il governo affronterà il dossier del Green Pass in merito a scuola e trasporti. Lo confermano fonti di primo piano di governo. Una cabina di regia ...

Fiaccolata "no green pass" in piazza Cavour Dopo quella di sabato, questa sera è andata in scena un'altra manifestazione a Rimini, e in altre piazze italiane, contro l'obbligo del Green pass. Una fiaccolata di protesta partita intorno alle 20 in piazza Cavour. A differenza della precedente iniziativa (per la quale sono scattate alcune denunce per manifestazione non autorizzata) ...

Green pass, governo attende nuovi dati e rinvia il decreto su scuola e trasporti Rai News Anziano alla visita in ospedale scopre che il medico è in ferie La figlia: «Mio padre è un paziente con problemi, questa mancanza è intollerabile. Ci avevano dato appuntamento un mese e mezzo fa: nessuno ci ha avvisato» ...

Green Pass su treni e aerei in vigore dopo Ferragosto Il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Treni, navi e aerei. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei ministri, ma al termine dell’incontro tra Salvini e Draghi ...

