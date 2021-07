Niente più lockdown e Netflix rallenta la crescita dopo il boom nell'anno del covid (Di mercoledì 28 luglio 2021) Complici le clausure forzate, il 2020 è stato l’anno d’oro per le piattaforme streaming, ma vaccini e ritrovata libertà danno una frenata all’ascesa. Netflix riporta il suo peggior rallentamento nella crescita degli abbonati in otto anni e perde 400mila abbonati nel suo mercato di riferimento, Usa e Canda. L’anno pandemico appena trascorso - sottolinea l’Agcom nella sua Relazione annuale - ha evidenziato l’affermarsi dell’on-demand sia da parte di operatori tradizionali (Rai e Mediaset) che nuovi (Netflix, Amazon Prime, Dazn). Un primo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Complici le clausure forzate, il 2020 è stato l’d’oro per le piattaforme streaming, ma vaccini e ritrovata libertà duna frenata all’ascesa.riporta il suo peggiormentodegli abbonati in otto anni e perde 400mila abbonati nel suo mercato di riferimento, Usa e Canda. L’pandemico appena trascorso - sottolinea l’Agcoma sua Relazione annuale - ha evidenziato l’affermarsi dell’on-demand sia da parte di operatori tradizionali (Rai e Mediaset) che nuovi (, Amazon Prime, Dazn). Un primo ...

Advertising

zaiapresidente : ? Federica Pellegrini è l’unica atleta per la quale il podio in finale non avrebbe aggiunto niente: nell’olimpo del… - teatrolafenice : ?? «Niente è più pericoloso di un’idea quando questa idea è l’unica che si ha» (Emile Chartier). Buongiorno, amici!… - elio_vito : Eh niente, non ce la fa proprio, vuole sminuire e scrive cose più gravi ancora... - tyIerwinchester : RT @anwarkins: tyler è passato da “no amore non voglio la colazione, non voglio regali” a “secondo me non mi ami più perché non hai comprat… - Alessantangelo : RT @MinistroEconom1: Viste le resistenze alla sua introduzione si sta valutando di cambiare rotta: niente più green pass per i vaccinati, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Simona Quadarella: 'Senza energie per la gastroenterite'/ Solo 5° nei 1500 sl ...mette nel mirino almeno gli 800 sl sperando che la distanza più breve possa aiutarla a supplire a una condizione non al 100%: 'Ora cercherò di convogliare le energie per gli 800. Non prometto niente ...

L'eclissi di Donald Trump è più lontana di quanto ci si immagini ...il più potente politico repubblicano del paese "uno stupido figlio di buona donna" " ha evidenziato la crisi di popolarità dell'ex presidente. Il discorso ha suscitato una certa attenzione, ma niente ...

“Ancora niente…” È Rudy Zerbi a rendere pubblica la notizia Che è totalmente inaspettata Zazoom Blog ...mette nel mirino almeno gli 800 sl sperando che la distanzabreve possa aiutarla a supplire a una condizione non al 100%: 'Ora cercherò di convogliare le energie per gli 800. Non prometto......ilpotente politico repubblicano del paese "uno stupido figlio di buona donna" " ha evidenziato la crisi di popolarità dell'ex presidente. Il discorso ha suscitato una certa attenzione, ma...