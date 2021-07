Niente mantenimento alla moglie che lascia il lavoro (Di giovedì 29 luglio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione ricorda che l'assegno di mantenimento ha una funzione solidaristica, ma non spetta se la moglie non dimostra di essersi adoperata per trovare un'occupazione. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 29 luglio 2021) Annamaria Villafrate - La Cassazione ricorda che l'assegno diha una funzione solidaristica, ma non spetta se lanon dimostra di essersi adoperata per trovare un'occupazione.

