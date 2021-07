Niang-Venezia verso l’accordo anche con il Rennes (Di mercoledì 28 luglio 2021) M’Baye Niang è vicinissimo al ritorno in Italia per rilanciarsi. L’attaccante classe 1994 ha sciolto le riserve sul Venezia, preferendo la suddetta soluzione rispetto a qualche opzione turca. E’ in dirittura d’arrivo anche l’intesa con il Rennes, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Venezia punta sulla voglia di rivalsa di Niang, un attaccante francese in più presto a disposizione di Zanetti. FOTO: Twitter Niang L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) M’Bayeè vicinissimo al ritorno in Italia per rilanciarsi. L’attaccante classe 1994 ha sciolto le riserve sul, preferendo la suddetta soluzione rispetto a qualche opzione turca. E’ in dirittura d’arrivol’intesa con il, operazione in prestito con diritto di riscatto. Ilpunta sulla voglia di rivalsa di, un attaccante francese in più presto a disposizione di Zanetti. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

