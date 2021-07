Neymar | risolta questione legale col Barcellona Pagati 16 | 5 milioni di penale

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L'asse-PSG-si è conclusa con un costo. Mundo Deportivo recita:"L' FC Barcelona ha annunciato lunedì di aver chiuso un accordo stragiudiziale per porre fine ai procedimenti legali pendenti tra le due parti che possono generare costi fiscali aggiuntivi per il club catalano. Secondo l'intesa, il Barça perdona all'attaccante brasiliano un totale di 16,5di euro".