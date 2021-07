New York, 100 dollari a chi si vaccina: misura del sindaco per rilanciare la campagna (Di mercoledì 28 luglio 2021) pensa di pagare per i . 'Cento dollari a chi si vaccina'. È l'ultima idea di per incentivare i no vax a farsi avanti ed essere inoculati. Di fronte a uno stallo della campagna vaccinale e al dilagare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) pensa di pagare per i . 'Centoa chi si'. È l'ultima idea di per incentivare i no vax a farsi avanti ed essere inoculati. Di fronte a uno stallo dellale e al dilagare ...

fattoquotidiano : La mossa di New York: cittadini pagati per vaccinarsi, 100 dollari alla prima somministrazione. Casi in risalita - Raiofficialnews : 'Da Roma a New York': la conferenza stampa finale del #FoodSystems Pre Summit, con gli interventi del Ministro… - Agenzia_Ansa : '100 dollari per il vaccino' a New York. E' l'ultima iniziativa lanciata dal sindaco Bill de Blasio per spingere la… - arquer12 : RT @anthos555: Tutti i medici che curavano il Covid si suicidano. ?? che strana correlazione - marchesaangeli : RT @gustinicchi: ALTRA FAMOSA DOTTORESSA CHE È STATA SUICIDATA -