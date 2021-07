(Di mercoledì 28 luglio 2021) Uno dei protagonisti di un amatissimaTV diè stato colpito da unsul set. Il pubblico è in ansia per quanto accaduto nelle scorse ore. Sul set di Better Call Saul, popolare spin-off/prequel di Breaking Bad, l’attoredellaBob Odenkirk è collassato a terra mentre si trovava sul set L'articolo proviene da Inews.it.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Steffy riprende i sensi Bob Odenkirk: il... La stagione finale è prevista super i primi mesi del 2022 , salvo ulteriori ritardi dovuti ...Bob Odenkirk , l'amato protagonista della serieBetter Call Saul , ha avuto un collasso sul set della sesta e ultima stagione. Al momento non sono ancora note le cause del: stando a quanto spifferato da TMZ il 58enne è caduto ...Netflix: malore sul set per il protagonista di un amatissima Serie TV Netflix (Foto: Pixabay) Odenkirk è stato così trasportato in ospedale dove si trova tutt’ora. Al momento ...Bob Odenkirk di Better Call Saul è svenuto sul set della serie tv ed è stato portato d’urgenza in ospedale martedì notte, secondo quanto confermato dai media americani. Al momento dell’accaduto, l’att ...