"Nessuno doveva sapere". Pellegrini, la confessione (d'amore) dopo la storica finale: cala il sipario, Divina (Di mercoledì 28 luglio 2021) cala il sipario su una carriera da fantascienza, quella di Federica Pellegrini, che chiude con la quinta e ultima finale olimpica, mai Nessuno come lei nella storia del nuoto femminile. Chiude settima, ma poco conta: a 33 anni tra pochi giorni, è storia con la esse maiuscola. E ora, per la prima volta, nel dopo-gara la Divina parla anche del privato, dell'amore per l'allenatore Matteo Giunta, che la segue dal 2014: "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”, dice al Tg1. “Matteo è un grandissimo allenatore ed un compagno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)ilsu una carriera da fantascienza, quella di Federica, che chiude con la quinta e ultimaolimpica, maicome lei nella storia del nuoto femminile. Chiude settima, ma poco conta: a 33 anni tra pochi giorni, è storia con la esse maiuscola. E ora, per la prima volta, nel-gara laparla anche del privato, dell'per l'allenatore Matteo Giunta, che la segue dal 2014: "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”, dice al Tg1. “Matteo è un grandissimo allenatore ed un compagno di ...

