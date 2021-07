Negli ultimi due mesi emessi 59 Daspo urbani da Questore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – Sono 59 i D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore di Roma Negli ultimi 2 mesi. L’ultimo arrivato grazie al tempestivo l’intervento del personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, la scorsa notte presso il locale Fiesta, in via delle Tre Fontane dove era stata segnalata una lite. Giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente fermato il responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo. Gli uomini del IX Distretto hanno appurato che un romano di 33 anni, dopo aver infastidito una ragazza, che era in compagnia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – Sono 59 i D.A.C.U.R. (divieto di accesso alle aree urbane)daldi Roma. L’ultimo arrivato grazie al tempestivo l’intervento del personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, la scorsa notte presso il locale Fiesta, in via delle Tre Fontane dove era stata segnalata una lite. Giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente fermato il responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo. Gli uomini del IX Distretto hanno appurato che un romano di 33 anni, dopo aver infastidito una ragazza, che era in compagnia ...

Advertising

Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - juventusfc : ?? Allegri: «La Juve ha un DNA fatto di lavoro quotidiano. Trovo una squadra che negli ultimi due anni ha vinto tre… - Napalm51 : RT @ParcodiGiacomo: @Napalm51 Carta di Perugia, Carta di Treviso... Negli ultimi due anni la deontologia è stata cambiata? Non siamo stati… - MariaAlessia : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss -