‘Negli scarichi della galleria di Malo concentrazione di Pfas fino a 38 volte oltre i limiti’: l’ultimo guaio della Pedemontana Veneta nelle analisi dell’Arpav (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’è un nuovo guaio nel percorso tormentato e controverso della Pedemontana Veneta, l’opera cantierata più importante d’Italia, dal valore di quasi 3 miliardi di euro, Iva compresa. I tecnici dell’Arpav, l’Agenzia per l’ambiente del Veneto, hanno scoperto negli scarichi del cantiere la presenza di massicce quantità di Pfas di seconda generazione, i derivati del fluoro denominati Pfba, già responsabili con le sostanze perfluoroalchiliche usate nell’industria del maxi inquinamento della falda in tre province venete di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’è un nuovonel percorso tormentato e controverso, l’opera cantierata più importante d’Italia, dal valore di quasi 3 miliardi di euro, Iva compresa. I tecnici, l’Agenzia per l’ambiente del Veneto, hanno scoperto neglidel cantiere la presenza di massicce quantità didi seconda generazione, i derivati del fluoro denominati Pfba, già responsabili con le sostanze perfluoroalchiliche usate nell’industria del maxi inquinamentofalda in tre province venete di ...

