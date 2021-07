Napoli | sondaggio con il Liverpool per Tsimikas

(Di mercoledì 28 luglio 2021)nel mirino Come riportato dalla redazione di Rai Sport, ilè tornato sulle tracce di Konstantinos. Il laterale sinistro di proprietà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

APPROFONDIMENTI ILPalazzo Penne, consultazione popolare per la destinazione d'uso L'... Hanno espresso voto contrario il Movimento 5 Stelle, la LegaSalvini, Forza Italia,...Notiziecalcio . Ciro Venerato , giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kissnel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : Calciomercato, le ultime su Vecino, Berge e TsimikasNapoli, Tsimikas nel mirino Come riportato dalla redazione di Rai Sport, il Napoli è tornato sulle tracce di Konstantinos Tsimikas. Il laterale sinistro ...Il Napoli sarebbe tornato a bussare alla porta del Liverpool per il terzino mancino della Nazionale Greca Konstantinos Tsimikas.