Napoli, rubano monopattino e poi fanno “cavallo di ritorno”: due arresti (Di mercoledì 28 luglio 2021) rubano un monopattino e poi chiedono i soldi per restituirlo al legittimo proprietario. E’ l’ultima versione del “cavallo di ritorno” escogitata da due malviventi finiti in manette dopo un’operazione della Polfer. Napoli, rubano monopattino e poi chiedono cavallo di ritorno In particolare, nella Stazione di Napoli Centrale, due napoletani, entrambi ventenni, sono stati arrestati per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)une poi chiedono i soldi per restituirlo al legittimo proprietario. E’ l’ultima versione del “di” escogitata da due malviventi finiti in manette dopo un’operazione della Polfer.e poi chiedonodiIn particolare, nella Stazione diCentrale, due napoletani, entrambi ventenni, sono stati arrestati per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Napoli, rubano un monopattino e tentano il “cavallo di ritorno”: arrestati dalla polizia - ParticipioPart : @robom1 @TonioRussolillo Certo a Napoli ti rubano in appartamento e non si denuncia. Ti rubano l’auto e non si denu… - infoitinterno : Rubano rolex a turisti, due arresti per rapina a Napoli - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rubano rolex a turisti, due arresti per rapina a Napoli - Zetabellaregna : RT @SkyTG24: Rubano rolex a turisti, due arresti per rapina a Napoli -