Napoli, offerta monstre per Ounas (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Napoli, stando a quanto riferisce Tuttosport, avrebbe ricevuto un'offerta monstre per Adam Ounas: sul giocatore, infatti, ci sarebbe il Monza di Berlusconi e Galliani che avrebbe offerto 8mln più vari bonus legati alla promozione in A. Bonus che, stando a quanto riferisce il quotidiano, dovrebbero aggirarsi attorno ai 9mln di euro. Totale, quindi, di 17mln. Il Monza attende la risposta degli azzurri e sogna il grande colpo Ounas.

