Napoli, intervento riuscito per Demme: 10 giorni di riposo e poi riabilitazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) intervento riuscito per Diego Demme: il centrocampista del Napoli resterà a riposo per dieci giorni. Il comunicato intervento riuscito per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli resterà a riposo per dieci giorni e poi comincerà la riabilitazione. La nota ufficiale del club partenopeo. «Il giocatore Diego Demme nella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)per Diego: il centrocampista delresterà aper dieci. Il comunicatoper Diego. Il centrocampista delresterà aper diecie poi comincerà la. La nota ufficiale del club partenopeo. «Il giocatore Diegonella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani ...

Advertising

gualtierieurope : L’Italia può cambiare anche grazie al traino delle grandi città: serve il buon governo del centrosinistra per svilu… - sportface2016 : #Napoli, intervento al ginocchio riuscito per #Demme - PasqualeCacace5 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Napoli, intervento “perfettamente riuscito” per Diego #Demme. Il comunicato azzurro - sportli26181512 : Napoli, per Demme intervento riuscito: L'argentino è stato operato a Roma al legamento collaterale mediale: 7-10 gi… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, intervento “perfettamente riuscito” per Diego #Demme. Il comunicato azzurro -